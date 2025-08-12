Video
video cùng chuyên mục

Hà Nội: Về nơi cả làng học livestream, nghệ nhân U70 dùng AI quảng cáo

Những đôi tay vốn chỉ quen làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ nay còn thành thạo quản lý, quảng cáo “cửa hàng” trong chiếc điện thoại.
Đọc thêm : Về nơi cả làng học livestream, nghệ nhân U70 dùng AI quảng cáo