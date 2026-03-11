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Hà Nội: Núi phế liệu vẫn tồn tại ở khu đất 4,3ha

Mặc dù Chủ tịch TP Hà Nội đã có lệnh xử lý nghiêm vi phạm tại khu đất nông nghiệp ở phường Phú Đô nhưng sau thời gian dài việc này vẫn chưa được thực hiện dứt điểm.
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