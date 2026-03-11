"Phớt lờ" lệnh của Chủ tịch Hà Nội, núi phế liệu vẫn ngang nhiên tồn tại

Hơn 4,3ha đất nông nghiệp khu vực Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai, Mễ Trì Thượng trên địa bàn phường Đại Mỗ, Hà Nội (khu vực hướng từ phố Lê Quang Đạo kéo dài đến cầu vượt Cương Kiên) bị nhiều người tự ý dựng nên những kho, bãi phế liệu, trạm cân, xưởng sản xuất, cửa hàng kinh doanh, gara ô tô, sân bóng đá...

Đáng chú ý, tình trạng này diễn ra nhiều năm qua nhưng chưa được chính quyền xử lý dứt điểm.

Trước đó, vào hồi tháng 3/2025, báo Dân trí cũng đã phản ánh về những sai phạm tại khu đất trên. Ngay sau đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND quận Nam Từ Liêm cũ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo Dân trí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Hà Nội cũng giao quận Nam Từ Liêm cũ và các đơn vị liên quan xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố nếu để xảy ra sai phạm.

Gần một năm sau phản ánh của báo Dân trí và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội các sai phạm tại khu đất dọc Đại lộ Thăng Long (kéo dài từ phố Lê Quang Đạo đến cầu vượt Cương Kiên) vẫn tồn tại. Hàng loạt xe chuyên dụng, nhà xưởng, bãi tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu,... vẫn tập kết tại khu đất này.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong trưa 10/3, tại một "núi" sắt phế liệu có 3 máy xúc đang hoạt động, đưa phế liệu vào các xe đầu kéo.

Khu đất được cho thuê kinh doanh buôn bán sắt vụn, sân bóng, bãi tập kết vật liệu xây dựng,… dọc Đại lộ Thăng Long tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Thực tế, vào rạng sáng 11/3/2025, tại bãi phế liệu này đã xảy ra vụ hỏa hoạn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Nhiều loại phế thải như bình gas, bình chữa cháy chất đống, ngổn ngang trên diện tích lớn bên trong khu đất, cạnh đó là các xe tải, xe đầu kéo.

Hà Nội: Núi phế liệu vẫn tồn tại ở khu đất 4,3ha (Video: Nguyễn Hải).

Phế liệu chất đống cao như núi. Phế liệu được tập kết tại đây chủ yếu là sắt vụn, khung kim loại hỏng, phế thải công nghiệp, xây dựng...

Các xe tải "vệ sinh môi trường" liên tục ra, vào khu đất.

Một cán bộ UBND phường Đại Mỗ cho biết, phường đang lập hồ sơ xử lý các đơn vị sai phạm và tiến hành hàn chốt các cổng ra, vào khu vực này. Sau đó, phường sẽ lập barie trước các cổng để cấm xe ra, vào.

"Trước đây chúng tôi đã rào chắn nhưng sau đó tình trạng vi phạm lại tái diễn", vị cán bộ UBND phường Đại Mỗ nói.

Hàng loạt máy móc chuyên dụng phục vụ việc xây dựng, san lấp công trình,... được tập kết tại khu đất dọc Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Cương Kiên đến phố Lê Quang Đạo kéo dài.

Theo vị cán bộ UBND phường Đại Mỗ, tại khu đất này thời gian qua còn xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng.

"Chúng tôi đang triển khai rào các cổng và sẽ xử lý toàn bộ sai phạm tại khu vực này", vị cán bộ UBND phường Đại Mỗ chia sẻ.

Khu vực tập kết phế liệu nằm ngay cạnh ruộng lúa của người dân.

Ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều 10/3, một số cửa ra, vào khu đất sai phạm dọc Đại lộ Thăng Long đã bị lực lượng chức năng phường Đại Mỗ hàn chốt để cấm phương tiện hoạt động. Đằng sau các cánh cổng, lực lượng chức năng còn sử dụng máy xúc đào "hào" sâu 50-70cm để ô tô tải không thể ra, vào.

Trên các tấm tôn rào quanh khu đất sai phạm, nhiều người dán, viết "mua sắt vụn", "sửa vá xe máy".

Phía đầu nút giao Đại lộ Thăng Long - đường Lê Quang Đạo là sân bóng Mễ Trì Thượng, tồn tại nhiều năm nay.

Điều đáng nói, vào cuối tháng 3/2025, sau chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội và lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cũ cùng các đơn vị chức năng đã cho tháo dỡ các công trình vi phạm. Thời điểm đó khu vực sân bóng này cũng đã được tháo dỡ một phần. Song không hiểu vì lý do gì sau gần một năm sân bóng trên vẫn ngang nhiên tồn tại.

Các kho bãi, xưởng sản xuất, sân bóng... tại đây hoạt động suốt ngày - đêm, xe cộ ra vào liên tục, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nằm ngay cạnh các kho, bãi, sân bóng,... là các mảnh ruộng cấy lúa nếp; vườn rau, cây cảnh. Những ngày này, người dân đang san ruộng để chuẩn bị cấy vụ chiêm xuân.

Có thể thấy rằng "núi" rác phế liệu đang tồn tại dọc Đại lộ Thăng Long chứa nhiều chất độc hại. Việc trồng cấy ngay cạnh các bãi tập kết này có thể khiến lúa, rau dễ hấp thụ các chất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người làm nông.

Thời gian qua, việc xử lý tận gốc nạn đổ trộm phế thải của lực lượng chức năng còn gặp khó khăn, một phần do thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng vi phạm. Mặt khác, do lực lượng chức năng còn mỏng, địa bàn rộng, nhiều tuyến đường ít người qua lại nên việc đổ lén phế thải rất khó bắt quả tang.

Khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai, Mễ Trì Thượng thuộc phường Đại Mỗ được quy hoạch làm trụ sở các cơ quan bộ, ngành Trung ương, song đến nay chưa có cơ quan nào tiến hành xây dựng.