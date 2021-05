Hà Nội: Những người phải làm việc nhiều giờ ở nhiệt độ 70 độ C

Hà Nội đang trải qua những ngày rất nóng lực, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới trên 40 độ C; nhiều người đã tìm mọi cách để chạy trốn nắng nóng. Nhưng với những người thợ rèn, họ vẫn phải làm việc nhiều giờ bên bếp than đỏ rực, nhiệt độ lên tới 65-70 độ C.