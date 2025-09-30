Video
Hà Nội mênh mông biển nước nhìn từ trên cao

Đường Nguyễn Trãi ngập sâu từ góc quay trên cao. Ghi nhận tại khu vực này cho thấy, giao thông tê liệt, hàng đoàn ô tô nối đuôi nhau, xe máy phải dắt bộ qua đoạn ngập
