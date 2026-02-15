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Hà Nội: Giá rửa xe ngày Tết tăng gấp 3 lần ngày thường

Những ngày cận Tết, dịch vụ rửa xe tại Hà Nội quá tải vì lượng khách tăng đột biến, nhiều nơi tăng giá gấp ba lần so với ngày thường.
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