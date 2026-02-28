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Hà Nội: Cháy lớn trên phố Bắc Cầu

Khoảng 16h30 ngày 28/2, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, Hà Nội), khiến nhiều người dân hoảng hốt.
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