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Hà Nội: Cách tra cứu địa điểm bầu cử gần nhất trên ứng dụng iHanoi

Bản đồ số của toàn bộ 1.451 điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã được cập nhật trên ứng dụng iHanoi để người dân Thủ đô dễ dàng tra cứu.
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