Hà mã non mới sinh chập chững theo mẹ lên bờ

Một con hà mã non mới chào đời được ít tiếng đã chập chững theo mẹ rời mặt nước để lên bờ lần đầu tiên trong đời.
