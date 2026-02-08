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Hà mã hung hăng xua đuổi đàn sư tử ra khỏi vũng nước của mình

Khi thấy đàn sư tử đến uống nước, con hà mã cảm thấy không hài lòng nên lập tức lao đến để xua đuổi.
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