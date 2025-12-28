Video
video cùng chuyên mục

Hà mã con đã tự mình bơi được ngay sau khi chào đời

Một cảnh tượng hiếm gặp được ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một con hà mã sơ sinh vừa chào đời đã có thể ngụp lặn và bơi dưới nước như một vận động viên chuyên nghiệp.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Sư tử đực tha xác con non của đối thủ để thị uy sức mạnh