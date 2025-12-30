Video
video cùng chuyên mục

Hà mã bất lực khi bị voi xâm phạm lãnh thổ

Đoạn video cho thấy khi voi xuống nước, hà mã đã không có cách nào có thể xua đuổi con vật to lớn này ra khỏi lãnh thổ của mình, mà chỉ có thể tìm đường rút lui.
Đọc thêm : Những khoảnh khắc cho thấy voi mới thực sự là “chúa tể muôn loài”