Video
video cùng chuyên mục

Hà mã bất lực khi bị voi xâm phạm lãnh thổ

Hà mã là một trong những loài động vật to lớn và mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên châu Phi. Dù vậy, hà mã vẫn lép vế hoàn toàn trước ngoại hình và sức mạnh của voi.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cụ bà bị rắn hổ mang trườn lên giường cắn khi đang ngủ