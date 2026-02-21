Video
video cùng chuyên mục

Hà Giang kẹt cứng tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng

Những ngày qua, lượng khách đổ dồn về các điểm đến nổi tiếng ở Hà Giang cũ (nay thuộc Tuyên Quang) rất lớn khiến nhiều tuyến đường chật cứng.
Đọc thêm : Hà Giang kẹt cứng các điểm nóng, khách hỏi tìm nơi ngủ nhờ trong đêm