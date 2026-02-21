Hà Giang kẹt cứng các điểm nóng, khách hỏi tìm nơi ngủ nhờ trong đêm

Những ngày qua, trên các hội nhóm du lịch, không ít du khách chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ khi tới Hà Giang (cũ) du lịch nhưng bị tắc nghẽn nghiêm trọng, khó di chuyển và không thể tìm được phòng dịp này.

Những điểm nóng du lịch như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế, đoạn đèo Mã Pì Lèng bị tắc vài tiếng đồng hồ, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ùn ứ cũng xảy ra tại nhà của Pao, làng Pả Vi hay thôn Lô Lô Chải.

Cảnh kẹt cứng các phương tiện ở Hà Giang cũ khi nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Thuật).

Theo báo cáo nhanh của Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn vào ngày 20/2, lượng khách tại các điểm du lịch trên địa bàn tăng đột biến từ mùng 3 Tết (ngày 19/2). Hệ thống phòng đều kín 100%. Các quầy cung cấp thông tin phải làm việc hết công suất để phục vụ khách.

Chị Mai Trang (Hưng Yên) cho biết, đoàn của mình mất gần 6 tiếng để di chuyển từ phường Hà Giang tới Đồng Văn. Số lượng khách tại các điểm đến nổi tiếng đều tăng vọt khiến việc di chuyển gần như bị tắc cứng.

Hà Giang kẹt cứng tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng (Video: Nguyễn Thuật).

Tương tự ở khu vực bến sông Nho Quế cũng xảy ra tình trạng quá tải. Chị Quỳnh Anh (24 tuổi, Hà Nội) cho biết phải đợi hơn 30 phút nhưng vẫn chưa tới lượt lên thuyền. Vị khách có số vé 147 và phải đợi rất lâu mới tới lượt.

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Phong Sơn - Phó giám đốc điều hành HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản, đơn vị khai thác tàu du lịch vận chuyển khách tham quan trên sông Nho Quế - cho biết, chỉ riêng ngày 20/2, lượng khách tăng đột biến lên tới trên 7.200 lượt.

Trong khi đó vào dịp Tết Dương lịch vừa qua, trung bình lượng khách khoảng trên 5.000 lượt mỗi ngày.

Khách di chuyển ở dốc Thẩm Mã phải nhích từng chút (Ảnh: LTT).

Theo ông Sơn, khách tăng đột biến dẫn tới tắc đường vì quá tải. Việc ùn tắc chủ yếu do cơ sở hạ tầng như đường, bến bãi, xe trung chuyển chưa đáp ứng được.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cùng sự nỗ lực của xã viên HTX, đã sắp xếp cho khách di chuyển đúng tuyến, đảm bảo an toàn về con người và phương tiện, không để xảy ra bất cứ vụ việc đáng tiếc.

Vừa thoát cảnh tắc đường, nhiều khách tiếp tục gặp cảnh không tìm được phòng lưu trú, phải đăng tải tìm kiếm thông tin lên các hội nhóm để cầu cứu.

Tối 20/2, chị Vân Anh (đến từ Hà Nội) cùng nhóm bạn cho biết vẫn chưa có chỗ ở. Một phần do chủ quan, cả nhóm quyết định vẫn tới Hà Giang du xuân dù chưa đặt được phòng.

"Chúng tôi tự di chuyển theo lịch trình cá nhân, sợ đặt phòng trước lại không tới điểm hẹn kịp, nên quyết định tới nơi mới đặt phòng. Không ngờ tôi gọi hàng loạt homestay ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Lũng Cú đều báo không còn chỗ", cô gái 20 tuổi nói.

Các cơ sở lưu trú ở Đồng Văn, Mèo Vạc đều báo hết phòng (Ảnh: Trương Phát Suẩn).

Cũng trong tối cùng ngày, nhiều lái xe chở khách đoàn cho biết, họ chưa kiếm được chỗ ngủ vì các homestay đều báo quá tải. Những bài viết đăng tìm phòng, xin ở ghép, xin ngủ nhờ xuất hiện dày đặc trên các hội nhóm du lịch chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên lượng phản hồi về nơi còn phòng khá hạn chế.

"Mồng 5 Tết (tức ngày 21/2), Hà Giang sẽ tiếp tục ghi nhận lượng khách đạt đỉnh nên gần như không còn phòng trống. Nhiều khách sẵn lòng trả giá cao, nhưng việc sắp xếp cơ sở lưu trú hiện gặp khó vì đã quá tải", đại diện một đơn vị kinh doanh lữ hành tại địa phương khẳng định.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Sình Dỉ Gai - trưởng thôn Lô Lô Chải - cho biết, điểm đến này có 63 cơ sở kinh doanh lưu trú. Tất cả đều được khách đặt kín phòng tới mồng 8 (24/2). Khách muốn tìm phòng tại đây phải chờ ít nhất tới sau mồng 10 (26/2).

Trong dịp này, các phòng đẹp ở Lô Lô Chải gần như không thể mua lẻ. Du khách chỉ có thể lựa chọn phòng "kém đẹp" với mức giá từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng. Giá này cao tương đương với phân khúc phòng tiêu chuẩn ở các homestay nổi tiếng vào thời điểm bình thường.

Cũng theo ông Gai, trước đó địa phương đã phối hợp với chính quyền xã Lũng Cú vận động các hộ kinh doanh lưu trú, ăn uống bình ổn giá trong dịp Tết, liên tục kiểm tra việc niêm yết giá phòng ở Lô Lô Chải nhằm ngăn chặn tình trạng chặt chém du khách, tự ý nâng giá.