Hà Anh quyến rũ trong minishow

(Dân trí)- Trong minishow It’s me- Ha Anh diễn ra tối qua 1/12 tại khách sạn Park Hyatt, Hà Anh đã trình diễn 8 ca khúc. Đây là minishow để Hà Anh ra mắt MV- Model take my picture, đồng thời là “lời tuyên bố” chính thức “chân dài” bước chân sang ca hát.