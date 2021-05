Got It ra mắt dịch vụ chuyên gia hỗ trợ cho người dùng bảng tính Google Sheets

Got It, ứng dụng giáo dục do tiến sĩ người Việt Trần Việt Hùng sáng lập, vừa ra mắt ứng dụng chat tự động (Bot) đầu tiên trên nền tảng Slack, giúp người dùng kết nối với các chuyên gia chỉ trong vài giây để hỗ trợ các vấn đề trên bảng tính Google Sheets.