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Google I/O 2026: Google Search

Google Search được nâng cấp mạnh với khả năng xử lý yêu cầu theo hướng “agentic”, tức AI có thể chủ động thực hiện hành động thay người dùng.
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