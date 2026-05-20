Google I/O 2026: AI phủ sóng mọi sản phẩm, kính XR và Gemini thành tâm điểm

Google I/O là hội nghị thường niên lớn nhất dành cho nhà phát triển của Google, nơi hãng công bố những thay đổi quan trọng liên quan đến Android, AI và các dịch vụ cốt lõi. Năm nay, trí tuệ nhân tạo tiếp tục là chủ đề trung tâm xuyên suốt toàn bộ sự kiện.

Sự kiện Google I/O 2026 diễn ra tại California (Mỹ) tiếp tục xoay quanh trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, khác với những năm trước chỉ tập trung trình diễn công nghệ, Google lần này cho thấy tham vọng biến AI thành một phần hiện diện thường trực trong đời sống số hàng ngày.

CEO Sundar Pichai cho biết Google đang bước vào “kỷ nguyên Gemini”, nơi AI không chỉ đóng vai trò chatbot hỗ trợ mà sẽ trở thành lớp nền hoạt động trên mọi sản phẩm của hãng. Tại sự kiện, Google đồng loạt giới thiệu nhiều công cụ AI mới, nâng cấp hệ sinh thái Gemini và hé lộ tham vọng với thiết bị thực tế mở rộng Android XR.

Dưới đây là những sản phẩm và công nghệ nổi bật nhất được Google giới thiệu tại I/O 2026.

Gemini 3.5 Flash

Gemini 3.5 Flash được Google giới thiệu là mô hình AI nhanh hơn, chi phí thấp hơn, nổi bật ở khả năng lập trình, xử lý đa phương thức và tự động hóa tác vụ.

Tâm điểm của Google I/O 2026 là Gemini 3.5 Flash, mô hình AI mới được Google giới thiệu với tốc độ phản hồi nhanh hơn, khả năng xử lý tác vụ phức tạp và hỗ trợ tốt hơn cho lập trình. Mô hình này sẽ trở thành nền tảng mặc định trong ứng dụng Gemini, đồng thời được tích hợp vào nhiều sản phẩm khác của Google.

Ứng dụng Gemini mới

Google cũng làm mới ứng dụng Gemini với ngôn ngữ thiết kế Neural Expressive. Giao diện mới có thanh “Ask Gemini” nổi bật, hiệu ứng chuyển động mượt hơn và hỗ trợ Gemini Live, cho phép người dùng trò chuyện bằng giọng nói theo thời gian thực. Các câu trả lời của Gemini cũng được bổ sung hình ảnh, video, dòng thời gian và nhiều nội dung trực quan hơn.

Gemini Spark

Một sản phẩm đáng chú ý khác là Gemini Spark, trợ lý AI cá nhân hoạt động liên tục 24/7. Công cụ này có thể hỗ trợ người dùng sắp xếp công việc, quản lý lịch trình và tự động hóa một số tác vụ dựa trên dữ liệu từ các ứng dụng Google như Gmail hay Maps.

Google Search tích hợp AI sâu hơn

Google Search được nâng cấp theo hướng “agentic”, tức không chỉ trả kết quả tìm kiếm mà còn có thể hỗ trợ xử lý yêu cầu nhiều bước. Google cho biết Search mới có thể tạo gợi ý bằng AI, hiển thị nội dung trực quan theo thời gian thực và hỗ trợ xây dựng công cụ, bảng điều khiển hoặc kế hoạch tùy chỉnh ngay trong trang tìm kiếm.

Kính Android XR

Ở mảng phần cứng, Google giới thiệu kính thông minh Android XR, dự kiến ra mắt vào mùa thu. Thiết bị có camera, loa tích hợp, hỗ trợ gửi tin nhắn, chụp ảnh, chỉ đường và tương tác với AI mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi. Google đang hợp tác với Samsung, Warby Parker và Gentle Monster để phát triển dòng kính này.

Universal Cart

Google cũng giới thiệu Universal Cart, một giỏ hàng thông minh dành cho mua sắm trực tuyến. Công cụ này được thiết kế như trung tâm mua sắm cá nhân, giúp người dùng theo dõi, tổng hợp và quản lý sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau bằng AI.

Google cũng tiếp tục nhấn mạnh các công cụ xác thực nội dung AI như SynthID nhằm đánh dấu hình ảnh, video hoặc tài liệu do AI tạo ra. Động thái này được xem là nỗ lực tăng tính minh bạch trong bối cảnh nội dung AI ngày càng phổ biến.

Google I/O 2026 cho thấy AI không còn là một tính năng riêng lẻ, mà đang trở thành lớp nền vận hành xuyên suốt các sản phẩm của Google. Từ tìm kiếm, trợ lý cá nhân, kính thông minh đến công cụ lập trình, Google đang đặt Gemini vào trung tâm của hệ sinh thái mới.