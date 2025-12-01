Video
Gợi ý phối trang phục đỏ, đen, trắng cho mùa Giáng sinh

Những gợi ý phối đồ tông đỏ, đen, trắng mang đến vẻ nữ tính và nổi bật, phù hợp dạo phố, cà phê hay hẹn hò trong mùa lễ hội cuối năm.
