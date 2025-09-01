Video
Giọng ca thiếu nhi kết hợp Mỹ Tâm tại lễ tổng duyệt A80 gây sốt

Giọng hát của bé gái gây ấn tượng bởi sự trong trẻo, mang đến cảm xúc đặc biệt cho tiết mục nghệ thuật tại đại lễ A80.
