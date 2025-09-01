Bé gái hát "Tiến quân ca" với Mỹ Tâm tại A80 ở Quảng trường Ba Đình là ai?

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ở lễ kỷ niệm, sau các phần diễu binh, diễu hành, chương trình nghệ thuật cũng sẽ diễn ra với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Trên mạng xã hội những ngày qua, loạt clip, hình ảnh về nghệ sĩ tham gia tổng duyệt chương trình nghệ thuật ở lễ kỷ niệm A80 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Giọng ca thiếu nhi kết hợp Mỹ Tâm tại lễ tổng duyệt A80 hôm 30/8 gây chú ý (Video: FC Mỹ Tâm).

Trong đó, clip một bé gái hát ca khúc Tiến quân ca, xuất hiện bên ca sĩ Mỹ Tâm hút hàng trăm ngàn lượt xem từ dân mạng.

Sau khi bé gái cất giọng mở đầu bài Tiến quân ca, Mỹ Tâm hát Giai điệu tự hào được lồng ghép trong cùng một đoạn nhạc, truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước mạnh mẽ.

Bé gái gây chú ý khi đảm nhận một đoạn ca khúc "Tiến quân ca" ở tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm A80 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo tìm hiểu, bé gái là Hà Thủy Tiên, sinh năm 2018, đến từ Quốc Oai (cũ), Hà Nội. Khán giả nhận xét bé Thủy Tiên có chất giọng trong trẻo, phong thái tự tin.

Sự kết hợp giữa giọng ca thiếu nhi bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Hoàng Bách... cũng khiến người nghe hào hứng đón chờ một tiết mục nghệ thuật nhiều cảm xúc ở đại lễ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hà Văn Bạo (32 tuổi, Hà Nội) - cha của bé Thủy Tiên - cho biết, gia đình anh vô cùng tự hào khi con gái được góp mặt trong tiết mục nghệ thuật quan trọng ở lễ kỷ niệm diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Ca sĩ Mỹ Tâm ân cần quan tâm, động viên bé Thủy Tiên trong các buổi tập luyện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Bạo cho biết, bé Thủy Tiên học múa từ nhỏ, đang theo học một trung tâm nghệ thuật nên khá dạn dĩ, tự tin. Biên đạo của chương trình liên hệ gia đình mời bé tham gia tiết mục ở A80 sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu về chất giọng trong trẻo, gương mặt, biểu cảm hồn nhiên, ngây thơ đúng lứa tuổi.

Khi biết mình được chọn thể hiện một phần quan trọng trong tiết mục nghệ thuật ở lễ kỷ niệm, bé Thủy Tiên vui mừng nhưng cũng khá lo lắng. Gia đình động viên, nói rõ cho bé rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng, tự hào, nên cháu gạt đi những hồi hộp để nghiêm túc tập luyện, cố gắng hết mình.

Cha của bé Thủy Tiên luôn đồng hành cùng con gái trong các buổi tập luyện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Trong quá trình luyện tập và tổng duyệt, cháu có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ở buổi tổng duyệt hôm 30/8, cháu cùng các cô chú nghệ sĩ chạy hơn một cây số để kịp tiến vào lễ đài đúng thời gian quy định. Tuy tập luyện khá vất vả nhưng đều là những trải nghiệm đáng nhớ.

Cháu cũng luôn nhận được sự động viên lớn từ gia đình và các cô chú nghệ sĩ. Ở hậu trường buổi tập luyện ngày 31/8, ca sĩ Anh Tú đã ôm và khích lệ cháu. Ca sĩ Mỹ Tâm cũng hỏi cháu tên gì, động viên cháu tự tin hoàn thành tốt phần biểu diễn", cha của bé Thủy Tiên chia sẻ.