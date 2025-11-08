Video
video cùng chuyên mục

Giới trẻ lên đồ như "trình diễn thời trang" trước thềm concert G-Dragon

Không khí bên ngoài buổi biểu diễn nóng lên khi người hâm mộ diện đa dạng trang phục cá tính, biến khu vực sự kiện thành sàn diễn thời trang đúng nghĩa.
Đọc thêm : Fan mặc váy cô dâu đi gặp G-Dragon tại đêm nhạc ở Hưng Yên