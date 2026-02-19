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Giới trẻ háo hức trải nghiệm “vị” Tết xưa

Nhiều bạn trẻ tìm đến làng nghề Nha Trang Xưa (Khánh Hòa) để trải nghiệm không khí Tết truyền thống, tham gia các hoạt động dân gian và cảm nhận nét xuân mộc mạc, đậm chất xưa.
Đọc thêm : Trải nghiệm “vị” Tết xưa giữa nhịp sống hiện đại