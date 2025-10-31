Video
video cùng chuyên mục

Giới thiệu về những khả năng của robot hình người Neo

Một hãng công nghệ robot Mỹ vừa cho ra mắt mẫu robot hình người mang tên gọi Neo, với lời quảng cáo có thể làm thay người dùng mọi công việc nhà.
Đọc thêm : Robot hình người biết làm việc nhà, giá 20.000 USD