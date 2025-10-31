Robot hình người biết làm việc nhà, giá 20.000 USD

Robot hình người do công ty 1X Technologies (Palo Alto, bang California, Mỹ) sản xuất, được quảng bá là “sản phẩm đầu tiên trên thế giới được thiết kế để thay đổi cuộc sống tại nhà của người dùng”.

Neo có ngoại hình giống con người trong bộ đồ liền thân, nặng 30kg, cao 1,67m. Robot được trang bị động cơ điện có thể hoạt động liên tục 4 giờ sau mỗi lần sạc, với khả năng nâng vật nặng tối đa 70kg và di chuyển vật nặng đến 25kg.

Robot Neo có thể làm giúp con người nhiều việc nhà (Ảnh: Fast Company).

Phía trước mặt Neo là hai camera góc rộng, độ phân giải 8 megapixel, giúp ghi nhận toàn bộ môi trường xung quanh. Người dùng cũng có thể quan sát từ xa thông qua “đôi mắt” này của robot. Ngoài ra, Neo được trang bị bốn micro để ghi lại âm thanh và nhận lệnh, cùng ba loa ngoài phục vụ giao tiếp với người dùng.

Theo nhà sản xuất, Neo có thể đảm nhiệm nhiều công việc gia đình như tưới cây, dọn dẹp, pha cà phê, hút bụi, vận hành máy rửa bát... Người dùng ra lệnh cho robot bằng giọng nói hoặc điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại.

Đáng chú ý, với những nhiệm vụ phức tạp mà hệ thống chưa được huấn luyện, 1X Technologies tích hợp cho robot “chế độ chuyên gia”. Khi tính năng này được kích hoạt, chuyên viên kỹ thuật của hãng có thể giám sát từ xa để đảm bảo robot hoàn thành công việc.

Tuy vậy, “chế độ chuyên gia” cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, bởi nhân viên của hãng có thể quan sát không gian trong nhà và nghe âm thanh xung quanh thông qua hệ thống camera, micro tích hợp trên robot.

Phía 1X Technologies lý giải, tính năng này là cần thiết nhằm giúp robot ngày càng thông minh và hoàn thiện hơn.

“Khi bạn mua sản phẩm, đồng nghĩa chấp thuận việc chúng tôi có thể truy cập robot từ xa. Nếu không có dữ liệu từ phía người dùng, chúng tôi sẽ không thể cải thiện sản phẩm”, ông Bernt Bornich, Giám đốc điều hành 1X Technologies, cho biết.

Trên thân Neo còn có hai vòng đèn LED ở vị trí tai. Khi chế độ chuyên gia được kích hoạt, màu sắc đèn sẽ thay đổi để người dùng biết rằng robot đang được điều khiển hoặc giám sát từ xa.

Giới thiệu về những khả năng của robot hình người Neo (Video: 1X Technologies).

1X Technologies cho biết sẽ bán robot Neo đầu tiên tại thị trường Mỹ vào năm sau, trước khi mở rộng ra các thị trường khác. Mẫu robot này sẽ có giá 20.000 USD, hoặc sẽ được cung cấp dưới dạng cho thuê với giá 499 USD/tháng.

Đây là mức giá không hề rẻ và nhiều người sẽ cân nhắc đến việc thuê một người giúp việc để làm việc nhà, hơn là đặt mua một robot hình người nhưng đối mặt với nguy cơ bị người lạ theo dõi từ xa.