Video
video cùng chuyên mục

Giới thiệu phần 3 của "Avatar"

Hãng Disney đã phát hành trailer cho phần phim “Avatar” thứ 3 của đạo diễn James Cameron, có tựa đề là “Avatar: Fire and Ash” (Avatar: Lửa và tro tàn).
Đọc thêm : James Cameron tiết lộ điều xảy ra khi “Avatar 3” không đạt 1 tỷ USD