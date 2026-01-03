Video
video cùng chuyên mục

Giới thiệu iPhone Air - Chiếc smartphone siêu mỏng của Apple

iPhone Air là chiếc điện thoại được nhiều người trông đợi nhất trong năm 2025, khi thông tin về sản phẩm đã liên tục bị rò rỉ trong một thời gian dài.
