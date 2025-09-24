Video
Gió mạnh và mưa lớn ở Thâm Quyến do bão Ragasa

Sau khi đổ bộ vào Hong Kong với sức gió mạnh và mưa lớn, siêu bão Ragasa đang gây ảnh hưởng rõ rệt đến tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.
