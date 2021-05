Giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản

Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 30/8/2015. Nhiều hoạt động được tổ chức trong lễ hội đang là những trào lưu mới của văn hoá - nghệ thuật Nhật Bản rất được ưa chuộng tại Việt Nam như: Hóa trang theo các nhân vật hoạt hình Nhật Bản, nhảy Yasakoi, kiếm đạo Nhật Bản, cắt giấy nghệ thuật Kirigami, chụp ảnh lưu niệm với áo Yukata, trưng bày thư pháp thơ Haiku, nghệ thuật Bonsai Nhật Bản, ngắm bầu trời đêm Hội An qua kính thiên văn... Dịp này, người dân và du khách còn có thể thưởng lãm trình diễn các nghề truyền thống ở Hội An như nghề may, nghề làm đèn lồng…; hoặc tham gia các trò chơi dân gian của Nhật Bản và Hội An như thi đẩy gậy, hô hát Bài Chòi…