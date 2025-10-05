Video
Giành nhau miếng ăn, báo hoa mai làm rơi con mồi xuống đầu linh cẩu

Hai con báo hoa mai đã hợp lực để lôi con mồi lên ngọn cây cao trước khi thưởng thức. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã nảy sinh khi hai con vật tranh giành miếng ăn.
