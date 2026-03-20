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Giảng viên thưởng 1 triệu đồng, tặng son hiệu cho sinh viên làm tốt bài tập

Nữ giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM gây “sốt” mạng khi thưởng 1 triệu đồng, son hiệu Dior cho sinh viên làm tốt bài tập về nhà.
Đọc thêm : Nữ giảng viên thưởng 1 triệu, tặng son cho sinh viên làm tốt bài tập về nhà