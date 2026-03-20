Nữ giảng viên thưởng 1 triệu, tặng son cho sinh viên làm tốt bài tập về nhà

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một giảng viên trực tiếp trao thưởng cho sinh viên ngay tại lớp học. Trong đoạn clip, sinh viên có bài tập đạt hiệu quả cao nhất được nhận phần thưởng lên đến 1 triệu đồng, kèm theo quà tặng là một thỏi son.

Giảng viên thưởng 1 triệu đồng, tặng son cho sinh viên làm tốt bài tập (Clip: NVCC).

Trong một đoạn clip khác do cùng tài khoản đăng tải, nữ giảng viên còn chia sẻ dự định nếu có cơ hội sẽ nhận toàn bộ sinh viên trong lớp vào thực tập, khiến ai nấy đều vỗ tay. Những buổi học của cô luôn tràn ngập tiếng cười, khiến nhiều cư dân mạng thích thú, thậm chí bày tỏ mong muốn được theo học.

Phần thưởng 1 triệu đồng kèm theo son của nữ sinh làm tốt bài tập về nhà (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Chủ nhân đoạn clip, Lê Thùy Dương (SN 2004), sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), cho biết nhân vật trong clip là cô Đặng Bảo Trâm, giảng viên môn Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Phần thưởng nói trên thường được áp dụng cho các bài tập lớn mang tính thực hành. Cụ thể, với nhiệm vụ xây dựng bài viết giới thiệu về trường và đăng tải lên mạng xã hội. Nữ giảng viên còn nhấn mạnh, yêu cầu sinh viên viết trung thực sao cho “từ trái tim chạm đến trái tim”.

Cá nhân có sản phẩm đạt tương tác cao nhất sẽ nhận 1 triệu đồng cùng một thỏi son. Bài xếp thứ hai cũng nhận một thỏi son kèm theo sách do chính giảng viên biên soạn.

Cô Đặng Bảo Trâm (thứ tư từ trái sang) khiến sinh viên thích thú với phương pháp dạy gần gũi, thực tế (Ảnh: NVCC).

Theo Thùy Dương, cô Trâm bắt đầu giảng dạy lớp từ tháng 1. Ngay từ buổi học đầu tiên, giảng viên này đã để lại ấn tượng bởi phong thái tự tin và gần gũi.

“Cô khá nổi tiếng ở trường và trên mạng xã hội. Trước đó, khi biết sẽ được học với người nổi tiếng, tôi rất háo hức. Đến lúc được gặp trực tiếp, tôi còn bất ngờ hơn vì cô rất xinh đẹp, sang trọng và có thần thái cuốn hút”, Dương chia sẻ.

Theo nữ sinh, điểm khác biệt của lớp học không chỉ nằm ở các phần thưởng mà còn ở phương pháp giảng dạy. Trong mỗi buổi học, giảng viên thường đưa ra các case study (tình huống thực tế) để phân tích, giúp sinh viên hiểu rõ cách vận hành của một chiến dịch truyền thông.

“Cô giải thích rất kỹ từng tình huống, từ lý do xuất hiện đến cách xử lý. Đặc biệt, cô luôn nhấn mạnh người làm PR (quan hệ công chúng) cần có đạo đức nghề nghiệp, vì thông điệp và hình ảnh mình tạo ra có thể ảnh hưởng đến xã hội”, Dương tâm sự.

Sau thời gian theo học, nhiều sinh viên cho biết họ trở nên chủ động hơn trong việc học và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Với riêng Dương, môn Quan hệ công chúng không còn là lý thuyết khô khan mà trở thành cơ hội để thử sức. Nữ sinh bắt đầu xây dựng nội dung trên các nền tảng cá nhân như Facebook và TikTok một cách bài bản hơn.

“Là sinh viên theo hướng Digital (kỹ thuật số), tôi cảm thấy rất may mắn khi được học cô đúng thời điểm”, Dương nói.

Không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn, lớp học còn tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ những lần giảng viên hài hước trêu đùa, đến việc cả lớp có video đạt triệu lượt xem trên mạng xã hội, tất cả đều góp phần tạo nên không khí học tập sôi nổi.

Thùy Dương cho rằng việc gắn bài tập với những tình huống thực tế, đi kèm cơ chế khen thưởng rõ ràng đã tạo động lực lớn, giúp họ chủ động sáng tạo và dấn thân nhiều hơn.

“Những bài tập như vậy khiến chúng tôi cảm thấy việc học có ý nghĩa hơn, không chỉ để lấy điểm mà còn có thể ứng dụng ngay vào thực tế”, Dương bày tỏ.

Ngoài phần thưởng hấp dẫn trong quá trình học, nữ sinh cho rằng điều họ nhận được lớn hơn chính là trải nghiệm học tập và sự thay đổi trong tư duy.

Việc được trực tiếp tham gia xây dựng các sản phẩm truyền thông, thậm chí có cơ hội triển khai cùng nhà trường, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nghề nghiệp mình theo đuổi. Trong bối cảnh nhiều môn học vẫn nặng về lý thuyết, cách tiếp cận này được xem là một hướng đi mới, góp phần nâng cao tính thực tiễn và truyền cảm hứng cho người học.