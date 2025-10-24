Video
Gian nhà cổ Hà Nội ẩn mình trong bảo tàng ở TPHCM

Giữa trung tâm TPHCM có một gian nhà cổ được dựng hoàn toàn từ gỗ được mang từ Hà Nội vào, tái hiện lại kiến trúc Thủ đô xưa, khiến nhiều du khách đến đây không khỏi trầm trồ.
