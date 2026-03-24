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Gian nan đường đến bản Cha Nga

Sau hơn 8 tháng tạm dừng vì mưa lũ, công trình phòng học Dân trí tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, Nghệ An đã thi công trở lại. Tuy nhiên, việc đưa vật liệu vào điểm trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
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