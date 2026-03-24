Nỗ lực tăng tốc xây dựng 2 phòng học Dân trí ở vùng biên

Sau thời gian dài gián đoạn vì mưa lũ, công trình phòng học do bạn đọc và báo Dân trí triển khai xây dựng tại bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) đã được tái khởi động. Đơn vị thi công đã tập kết vật liệu như cát, sỏi, đá, gạch...

Các công nhân đang khẩn trương đào móng, cân chỉnh mặt bằng và đổ đá xuống phần móng, tận dụng thời tiết khô ráo hiếm hoi.

Để đến bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, phải vượt qua gần 30km đường rừng hiểm trở qua xã Bắc Lý (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Hoàng Đăng Kiều, đại diện đơn vị thi công cho biết, ngay khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu đã huy động nhân lực và tìm mọi cách vận chuyển vật liệu. Tuy nhiên, tuyến đường mới mở vào bản Cha Nga nền đất yếu, dễ lầy lội và trượt bánh khi mưa xuống, việc vận chuyển vô cùng khó khăn.

Đoạn đường mới mở dài 6-7km từ bản Xám Thang (xã Bắc Lý) vào bản Cha Nga (xã Mỹ Lý) là trở ngại lớn nhất. Tuyến đường hẹp, men theo sườn núi, nhiều khúc cua gắt, dốc cao, nền đất yếu, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu, đặc biệt là xi măng.

Hành trình gian nan đến bản Cha Nga (Video: Nguyễn Phê).

Con đường mới chỉ đưa phương tiện vào đến đầu bản Cha Nga. Từ đây, công nhân phải đi bộ vào điểm trường, còn vật liệu được chia nhỏ và tăng bo bằng xe máy.

“Chúng tôi đã tập kết thêm xi măng, gạch, thép và dự kiến sẽ tiếp tục vận chuyển vật liệu tới công trường vào ngày 25/3 để đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị đang cố gắng tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sớm hoàn thiện công trình”, anh Kiều cho biết.

Tuyến đường mới chỉ cho phép xe cơ giới tiếp cận đầu bản Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Bùi Hữu Thủy, thợ cả tại công trường cho biết, toàn bộ anh em thợ đã có mặt từ những ngày đầu tái khởi động. Dù nhà thầu chấp nhận chi phí vận chuyển cao, việc đưa xi măng vào bản vẫn rất khó khăn.

“Chúng tôi đang tiếp tục thuê xe chở xi măng, nhưng rất khó. Đường rừng dài gần 30km, nhiều đoạn trơn trượt, lầy lội, xe dễ sa lầy hoặc gặp sự cố. Có nhà xe nhận chở với giá cao nhưng rồi vẫn không dám đi vì sợ mất an toàn”, ông Thủy chia sẻ.

Nguyên nhân công trình chưa thể về đích đúng tiến độ là do mưa bão, lũ lụt kéo dài khiến tuyến đường chính vào bản gần như bị xóa sổ, việc vận chuyển vật liệu nhiều thời điểm rơi vào bế tắc.

Đơn vị thi công đang triển khai hạng mục móng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bản Cha Nga nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn của xã Mỹ Lý. Tại đây, học sinh 2 điểm trường tiểu học và mầm non học chung với nhau.

Theo dự toán, 2 phòng học mầm non và tiểu học tại bản Cha Nga có tổng kinh phí 800 triệu đồng. Công trình được khởi công xây dựng ngày 8/5/2025, tuy nhiên, bão lũ đã khiến hoạt động thi công phải tạm dừng suốt nhiều tháng.

Một lượng gạch đã được chở vào bản Cha Nga trước đó (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý cho biết, việc công trình được khởi động trở lại có ý nghĩa rất lớn đối với con em bản Cha Nga, bởi đây là mong mỏi từ lâu của giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương.

Theo ông Đoài, bản Cha Nga là một trong những điểm khó khăn của xã, đường xa xôi, cách trở, nhất là sau các đợt mưa lũ vừa qua.

“Chính quyền địa phương rất trân trọng sự quan tâm, đồng hành của báo Dân trí và các nhà hảo tâm đối với điểm trường Cha Nga. Dù còn nhiều khó khăn trong quá trình thi công, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tối đa để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp các cháu có nơi học tập tốt hơn”, ông Đoài nói.

Học sinh sinh hoạt dưới hiên căn nhà lắp ghép, nơi đang được sử dụng làm lớp học tạm tại điểm trường Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Việc công trình phòng học mới được tái khởi động không chỉ mở ra hy vọng về một nơi học tập khang trang, an toàn hơn cho trẻ nhỏ, mà còn là sự tiếp nối hành trình sẻ chia từ bạn đọc báo Dân trí, đồng hành cùng những điểm trường nhiều gian khó nơi biên giới.