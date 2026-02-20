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Giám đốc Hàn Quốc lý giải hành động cúi lạy tại buổi quảng bá "Mùi phở"

Giám đốc người Hàn nói về hành động quỳ gối của mình: “Đó chỉ là một cách thể hiện sự kính trọng của người Hàn Quốc”.
Đọc thêm : Giám đốc Hàn Quốc lý giải về hành động cúi lạy ở buổi chiếu phim "Mùi phở"