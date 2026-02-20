Giám đốc Hàn Quốc lý giải về hành động cúi lạy ở buổi chiếu phim "Mùi phở"

Gần đây, tình huống trong một buổi quảng bá phim Mùi phở ở Hà Nội gây tranh luận trên mạng xã hội. Ở tình huống này, ông Kim Jin Keun - giám đốc người Hàn Quốc của đơn vị phát hành phim - có hành động quỳ gối, vái lạy trong rạp, dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Tối 20/2, ê-kíp Mùi phở lên tiếng về sự việc. Phía nhà sản xuất cho biết, theo ông Kim, hành động quỳ gối không có ý nghĩa tiêu cực. Đây là nghi thức cúi mình truyền thống dịp đầu năm của người Hàn để thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc.

Giám đốc Hàn Quốc lý giải hành động cúi lạy tại buổi quảng bá "Mùi phở" mới đây (Video: Đoàn phim cung cấp).

Nhà sản xuất cho biết thêm, ngay trong buổi giao lưu thứ hai, ông Kim cũng đã chia sẻ bằng tiếng Hàn và được MC phiên dịch giải thích về hành động cúi lạy.

"Mong rằng quý vị không quá ngạc nhiên hay lo lắng. Đây chỉ là một cách để người Hàn Quốc thể hiện sự kính trọng", ông Kim nói, sau đó tiếp tục quỳ gối trước toàn bộ khán giả trong rạp.

Cùng với đó, tổng giám đốc đơn vị phát hành cũng thể hiện sự tâm huyết trong việc quảng bá văn hóa Việt - thông qua phim Mùi phở. Ông Kim tin rằng, nếu người Hàn Quốc có thể đưa kim chỉ trở thành một biểu tượng ẩm thực vươn tầm quốc tế, người Việt Nam cũng có thể làm được điều tương tự.

Ông Kim gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả và mong mọi người không ngạc nhiên về hành động cúi lạy (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chứng kiến hành động của ông Kim, đạo diễn Minh Beta cho biết anh vô cùng xúc động.

"Anh Kim mong lan tỏa bộ phim để quảng bá món phở. Phở chỉ là cái cớ để tác phẩm nói nhiều điều về lối sống, nếp nghĩ, nét đẹp đời sống gia đình người Việt. Những điểm chạm đó là văn hóa, chứ không đơn thuần là nói về món ăn", đạo diễn Mùi phở cho hay.

Ông Minh Beta nhấn mạnh, ông và ê-kíp tự hào về những gì đã làm được trong bối cảnh Mùi phở đối diện nhiều tin đồn sai lệch, các hình thức cạnh tranh kém lành mạnh. Nam đạo diễn dẫn chứng sự việc một phân cảnh của nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) bị xuyên tạc.

“Một tấm hình chưa được duyệt về cậu bé Sá Sùng hài hước trốn ông nội trong nồi nấu phở bị lan truyền rất nhanh, bị khẳng định là áp phích của phim. Dựa vào đó, có người nói phim của tôi mang yếu tố kinh dị, thậm chí có bài viết kêu gọi đừng xem phim. Ai đã xem phim rồi sẽ thấy, đây chỉ là một tình tiết trốn tìm đáng yêu của trẻ nhỏ và hoàn toàn không phản cảm”, đạo diễn giải thích.

"Mùi phở" là một trong 4 phim chiếu dịp Tết Bính Ngọ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nói về chiến dịch tặng vé cho các đại gia đình và phủ nhận những tin đồn thất thiệt xoay quanh chuyện phim “ế” vé.

"Chiến dịch tri ân khán giả, tặng 20.000 vé cho các đại gia đình đi xem phim để lan tỏa bộ phim tới các bậc phụ huynh vốn không phải khách quen tại rạp, cũng bị diễn giải thành phim ế nên phải tặng vé, trong khi lúc đó phim còn chưa khởi chiếu.

Một số cá nhân dẫn dắt sự việc giám đốc Kim quỳ gối trước khán giả thành thông tin tiêu cực. Đây hoàn toàn không phải là hành động hèn nhát, nhu nhược hay cầu xin, như một số cách diễn giải ác ý đã cố tình đẩy câu chuyện đi xa", Minh Beta nói.