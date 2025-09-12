Video
video cùng chuyên mục

Giảm đau đúng - phục hồi nhanh sau phẫu thuật phụ khoa tại BVĐK Hồng Ngọc

Tại BVĐK Hồng Ngọc, quy trình giảm đau bài bản giúp kiểm soát cảm giác khó chịu và rút ngắn thời gian hồi phục.
