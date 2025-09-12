Giảm đau đúng - phục hồi nhanh sau phẫu thuật phụ khoa tại BVĐK Hồng Ngọc.

Phẫu thuật phụ khoa như cắt tử cung, bóc u buồng trứng hay mổ triệt căn ung thư… đều can thiệp sâu vào vùng chậu, đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cơ và mạch máu. Vì mức độ xâm lấn lớn và khả năng gây đau kéo dài, các ca phẫu thuật phụ khoa trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí nhiều chị em.

Quản lý đau sau mổ: “Mảnh ghép” quan trọng để hồi phục sau phẫu thuật phụ khoa

Theo ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, tình trạng đau sau phẫu thuật phụ khoa nếu không được kiểm soát đúng cách sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Bệnh nhân đau sẽ ngại thở sâu, không dám vận động, tăng nguy cơ viêm phổi. Đau kéo dài cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, ăn uống, tâm lý và dễ biến thành đau mạn tính, ảnh hưởng tới cuộc sống.

Quy trình quản lý đau hiện đại, an toàn, cá thể hóa theo từng bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Việc kiểm soát đau sau mổ không chỉ giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình liền vết mổ, giảm nguy cơ biến chứng và giúp bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Ba kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật phụ khoa phổ biến tại BVĐK Hồng Ngọc

Gây tê ngoài màng cứng - Kiểm soát đau kéo dài chủ động

Với các phẫu thuật phụ khoa lớn, vết mổ dài, bác sĩ sẽ lựa chọn kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng để kiểm soát đau sau mổ. Thuốc tê được đưa vào khoang ngoài màng cứng ở cột sống, làm tê vùng bụng dưới, là nơi chịu nhiều tác động của cuộc phẫu thuật.

Phương pháp gây tê ngoài màng cứng giúp ngăn chặn dẫn truyền tín hiệu đau tại vùng mổ ngay từ đầu, giúp bệnh nhân tỉnh dậy ít đau đớn (Ảnh: BVCC).

“Nhờ gây tê ngoài màng cứng, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, không đau đớn sau mổ, lại có thể sớm tập ngồi, đi lại mà không phải nằm cố định trên giường bệnh. Điều này giúp ngăn ngừa biến chứng và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục”, bác sĩ Thu Ba chia sẻ.

Gây tê thành bụng - giảm đau vùng mổ hiệu quả, hạn chế tác dụng toàn thân

Với các phẫu thuật nội soi phụ khoa như bóc u nang buồng trứng, cắt tử cung bán phần hoặc phẫu thuật vùng sàn chậu, bác sĩ có thể lựa chọn các kỹ thuật gây tê tại vùng thành bụng để giảm đau tại chỗ, dựa trên vị trí mổ và thể trạng người bệnh.

Các kỹ thuật thường áp dụng: Gây tê cơ vuông thắt lưng (QL block) áp dụng cho mổ vùng chậu sâu; gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng (TAP block) giúp giảm đau tốt ở vùng bụng dưới; gây tê thấm vết mổ áp dụng khi mổ nội soi, tiêm trực tiếp thuốc tê vào vết rạch da.

Người bệnh phục hồi nhanh chóng sau phẫu thuật phụ khoa nhờ được áp dụng phương pháp giảm đau hiện đại (Ảnh: BVCC).

“Sau mổ, tôi chỉ hơi tức bụng chứ không đau nhói. Tôi tỉnh táo, có thể ăn nhẹ, trò chuyện và thậm chí tập thở sâu, tự đi vệ sinh vào sáng hôm sau”, chị P.L (35 tuổi) chia sẻ sau khi trải qua ca phẫu thuật nội soi bóc u nang buồng trứng.

Cũng theo bác sĩ Thu Ba, gây tê vùng là phương án được nhiều bệnh viện trong nước và quốc tế áp dụng do ít tác dụng phụ, đảm bảo người bệnh tỉnh táo và sớm vận động.

Giảm đau đúng - phục hồi nhanh sau phẫu thuật phụ khoa tại BVĐK Hồng Ngọc.

Truyền thuốc giảm đau qua đường tĩnh mạch bằng máy PCA - tự kiểm soát cơn đau trong giới hạn an toàn

Người bệnh được truyền thuốc giảm đau qua đường tĩnh mạch ngay sau mổ tại phòng hậu phẫu và duy trì trong 1-2 ngày đầu lưu viện. Các thuốc được lựa chọn dựa trên mức độ đau, thể trạng và phản ứng của từng bệnh nhân.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc giảm đau qua đường truyền tĩnh mạch ngay sau phẫu thuật tại phòng hậu phẫu (Ảnh: BVCC).

Đặc biệt, BVĐK Hồng Ngọc sử dụng hệ thống truyền thuốc giảm đau tự động. Khi thấy đau, bệnh nhân chỉ cần bấm nút, máy sẽ đưa thêm một liều thuốc giảm đau nằm trong ngưỡng an toàn đã được bác sĩ thiết lập sẵn. Phương pháp này không gây quá liều, mà lại giúp bệnh nhân chủ động kiểm soát cơn đau bất cứ lúc nào.

“Tôi chỉ cần nằm ngay ở giường bệnh bấm nút là dịu cảm giác đau ngay mà không cần đợi bác sĩ hay điều dưỡng đến hỗ trợ. Nhờ vậy mà tôi ăn ngủ tốt, hồi phục nhanh hơn nhiều”, cô M.K (59 tuổi), bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư cổ tử cung triệt căn chia sẻ.

Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể được bác sĩ chỉ định sử dụng thêm thuốc giảm đau đường uống để duy trì hiệu quả ổn định trong những ngày đầu hậu phẫu. Ưu điểm của thuốc uống là tiện sử dụng, hiệu quả duy trì tốt, đồng thời đảm bảo an toàn cho gan, thận, dạ dày nếu dùng đúng liều.

Đừng để nỗi sợ cơn đau khiến bạn trì hoãn điều trị

Phẫu thuật phụ khoa có thể diễn ra trong trạng thái nhẹ nhàng, ít đau và phục hồi nhanh nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện tại cơ sở y tế uy tín.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, quản lý đau không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ, mà là yếu tố then chốt trong quá trình điều trị, nhằm mang lại sự thoải mái và phục hồi toàn diện cho người bệnh.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân tái khám sau phẫu thuật phụ khoa (Ảnh: BVCC).

"Nhờ áp dụng đa dạng phương án kiểm soát tốt cơn đau, bệnh nhân đã cảm thấy không còn quá lo sợ khi nghe đến hai chữ “phẫu thuật”. Việc can thiệp điều trị kịp thời trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó nâng cao hiệu quả chữa bệnh và giảm nguy cơ biến chứng”, BS.CKI Đoàn Ngọc Minh - Phó Trưởng khoa Sản phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh chia sẻ.