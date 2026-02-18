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Giải phóng hàng chục GB ảnh chỉ với ứng dụng này

Nhiều người dùng iPhone liên tục xóa ảnh nhưng máy vẫn báo đầy bộ nhớ. Thực tế, chỉ cần thay đổi cách lưu trữ ảnh, bạn có thể giải phóng hàng chục GB chỉ trong vài phút.
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