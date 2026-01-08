Video
Giải mã lý do nữ giới mắc ung thư tuyến giáp cao gấp 4 lần nam giới

(Dân trí) - Ung thư tuyến giáp được ghi nhận ở nữ giới cao hơn nam giới nhiều lần, với một số giả thuyết đang được giới chuyên môn quan tâm.
