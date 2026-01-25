Video
video cùng chuyên mục

Giải cứu du thuyền kẹt giữa băng

Một du thuyền hạng sang đã bị mắc kẹt giữa lớp băng dày khi đang di chuyển gần Nam Cực, buộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ phải triển khai tàu phá băng để giải cứu.
