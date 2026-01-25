Giải cứu du thuyền chở hơn 400 người kẹt cứng ngoài khơi do nước đóng băng

Theo People, du thuyền Scenic Eclipse II gặp sự cố khi đang trong hành trình trên biển Ross vào ngày 17/1. Con tàu bị kẹt cứng trong băng và không thể tự di chuyển, phải phát tín hiệu cầu cứu tới tàu phá băng USCGC Polar Star của Tuần duyên Mỹ.

Đoạn video ghi lại quá trình cứu hộ cho thấy tàu Polar Star tiến vào khu vực, mạnh mẽ phá vỡ lớp băng dày để tiếp cận du thuyền nằm bất động ở phía xa. Scenic Eclipse II thuộc sở hữu của hãng Scenic Luxury Cruises and Tours, có sức chứa tối đa 228 hành khách và 176 thành viên thủy thủ đoàn.

Du thuyền kẹt giữa lớp băng dày (Ảnh: People).

Trong đoạn phim, những vết nứt lớn xuất hiện trên mặt băng khi tàu phá băng tiến đến. Sau khi tiếp cận, Polar Star thực hiện nhiều vòng di chuyển quanh Scenic Eclipse II, liên tục nghiền vỡ băng để tạo khoảng trống.

Nhờ đó, du thuyền dần có thể chuyển động qua lại và cuối cùng thoát khỏi lớp băng dày bao quanh. Tàu phá băng sau đó mở một luồng nước, hộ tống Scenic Eclipse II rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo thông cáo báo chí ngày 23/1 của Tuần duyên Mỹ, Scenic Eclipse II là tàu của Australia, đã liên lạc với Polar Star vào khoảng 23h (giờ địa phương) ngày 23/1, khi con tàu bị kẹt cách khu vực vịnh McMurdo khoảng 8 hải lý.

Tổ lái Polar Star đã thực hiện hai lần tiếp cận ở cự ly gần để phá băng, sau đó hộ tống du thuyền di chuyển khoảng 4 hải lý tới vùng nước thông thoáng.

Giải cứu du thuyền kẹt giữa băng (Video: People).

Đáng chú ý, theo chia sẻ của Tuần duyên Mỹ khu vực Thái Bình Dương, chiến dịch giải cứu diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày tàu Polar Star được đưa vào hoạt động (từ ngày 17/1/1976) và đang trên đường tới Nam Cực để thực hiện Chiến dịch Deep Freeze 2026.

Polar Star hiện là tàu phá băng mạnh nhất của Tuần duyên Mỹ và cũng là tàu phá băng hạng nặng duy nhất của quốc gia này. Hằng năm, trong khuôn khổ Chiến dịch Deep Freeze, Polar Star di chuyển qua biển Ross để tiếp tế cho các trạm nghiên cứu Nam Cực của Mỹ, hỗ trợ Chương trình Nam Cực Hoa Kỳ do Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) phụ trách.

Polar Star tiếp cận, giải cứu du thuyền mắc kẹt (Ảnh: People).

Tuần duyên Mỹ nhấn mạnh Polar Star là tàu duy nhất của Mỹ có khả năng phá băng tạo luồng hàng hải để tiếp cận Trạm McMurdo - trạm nghiên cứu lớn nhất tại Nam Cực - đồng thời là trung tâm hậu cần quan trọng của chương trình nghiên cứu này.

Con tàu đã rời cảng nhà tại Seattle từ ngày 20/11, bắt đầu chuyến hải trình kéo dài nhiều tháng tới vùng cực Nam của Trái Đất.