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Gia đình thuê máy bay không người lái chở quan tài 500kg lên núi an táng

Gia đình họ Trần sống tại vùng núi tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã thuê một chiếc máy bay không người lái để chở quan tài nặng 500kg lên núi an táng.
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