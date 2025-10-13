Video
video cùng chuyên mục

Gia đình ở Thái Nguyên mất trắng 5 tấn gà sau mưa lũ

Nước lũ dâng cao quá nhanh khiến trang trại gà nhà anh Ba Nguyễn không kịp sơ tán. Ước tính gia đình thiệt hại khoảng 5 tấn gà.
Đọc thêm : Gia đình ở Thái Nguyên đang dọn nhà ngập bùn, lợn từ trên cao rơi xuống