Mới đây, khi tới nhà bố vợ thuộc xóm Trung Thành, xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) dọn dẹp lớp bùn đất đặc quánh bám dính khắp nhà, anh Ba Nguyễn đang cầm điện thoại, vô tình quay được cảnh tượng một con lợn từ trên cao rơi thẳng xuống đất.

Nghe âm thanh lớn vang lên phía trước nhà, tất cả mọi người đang dọn dở, phải ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó, họ mới phát hiện, một con lợn rơi từ trên cao xuống. Cùng với đó, lớp bùn đất bắn ra tung tóe.

Gia đình ở Thái Nguyên đang dọn nhà ngập bùn, lợn từ trên cao rơi xuống đất (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tìm hiểu, anh Ba Nguyễn mới biết hóa ra đây là con lợn của gia đình nhà hàng xóm ở cách đó khoảng 50m. Trước đó những ngày mưa lũ dâng cao, con lợn bị trôi dạt lên mái nhà của gia đình bố vợ anh.

Khi nước rút, người hàng xóm bắt đầu đi các nhà quanh xóm để tìm lợn. Người này thấy con vật lạc trên mái nhà nên đã trèo lên, tìm cách đuổi bắt nhưng không được.

Sau một hồi, con vật có vẻ thấm mệt rồi tự nhảy từ trên cao xuống dưới. Rất may cú nhảy an toàn nên con vật không gặp vấn đề gì. Người hàng xóm qua trao đổi với gia đình bố vợ anh Ba Nguyễn rồi xin nhận lợn về nhà.

Lợn nhà hàng xóm rơi từ trên cao xuống đất (Ảnh cắt từ clip).

Vì vô tình quay được khoảnh khắc lạ nên anh Ba Nguyễn chia sẻ video lên trang cá nhân. Không ngờ, video nhận được lượng tương tác cao, thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem. Trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn mà người dân Thái Nguyên đang gặp phải.

"Mỗi con lợn hiện có giá tới gần chục triệu đồng cũng được coi là một tài sản lớn của người dân. Sau mưa lũ, cảnh tượng người nuôi lợn phải đi khắp nơi để tìm lợn về nhà quá vất vả. Mong người dân nơi này sớm vượt qua khó khăn", tài khoản có tên Minh Trang bình luận.

Người hàng xóm sang lùa con lợn về nhà (Ảnh cắt từ clip).

"Có vẻ từ trên mái nhà nhảy xuống không quá cao nên con lợn không bị gãy chân. Khoảnh khắc này chỉ vào những ngày mưa lũ lịch sử mới thấy", tài khoản có tên Quang Minh nhận xét.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính tới 7h ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Ba Nguyễn, cho biết, gia đình mình cũng chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua. Gia đình anh có một trang trại gà quy mô nhỏ ở phía sau nhà. Những ngày mưa lũ dâng cao quá đột ngột, cả nhà không kịp trở tay khiến đàn gà gần như bị chết đuối trong mưa lũ.

Trong một video khác được người đàn ông chia sẻ cho thấy, mọi người trong gia đình nhặt từng con gà bị ngập trong bùn đất chất đống lên xe tải để mang đi tiêu hủy. Ước tính, gia đình bị thiệt hại khoảng 5 tấn gà.

Gia đình ở Thái Nguyên mất trắng 5 tấn gà sau mưa lũ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Gia đình tôi gần như trắng tay sau đợt mưa lũ lần này. Nước dâng cao quá nhanh làm chúng tôi chỉ kịp cứu số lượng gà rất nhỏ. Số gà còn lại phải chịu cảnh chết đuối. Chúng tôi cũng đành bất lực không biết làm cách nào", anh bộc bạch.

Nước lũ cũng làm hỏng gần như toàn bộ tài sản thiết bị điện trong nhà anh Ba Nguyễn. Gia đình anh chỉ còn vật dụng duy nhất là chiếc tủ lạnh còn nguyên vẹn do trước đó được công an xã tới hỗ trợ, di dời tới trụ sở lúc nước lũ chưa dâng cao.

"Hiện khu vực tôi ở (ngày 13/10) đã có điện, nước sinh hoạt. Mọi người phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, xốc lại tinh thần để làm lại từ đầu. Cả gia đình động viên lẫn nhau, còn sức người là còn của nên chúng tôi sẽ cố sức để vượt qua khó khăn", người đàn ông trải lòng.

Trước đó, nhiều câu chuyện hi hữu trong mưa lũ ở Thái Nguyên cũng được chia sẻ. Khi di chuyển từ Na Rì về phường Phan Đình Phùng, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) vô tình nhặt được túi đựng nhiều tiền và vàng.

"Trong lúc lội nước trên đường Phủ Liễn, tình cờ tôi thấy một chiếc túi mắc vào chân. Tôi mở ra, phát hiện bên trong có tiền mặt, nhẫn vàng, thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ dùng khác", anh cho biết.

Sau đó, anh đăng tải sự việc lên mạng xã hội, hy vọng tìm được chủ sở hữu chiếc túi.

Chiều 11/10, chị T. (sống ở tổ 91, phường Phan Đình Phùng) đã đến đồn công an nhận lại toàn bộ tài sản. Được biết, bên trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, khoảng 5 chỉ vàng. Tổng giá trị toàn bộ vàng và tiền khoảng 150 triệu đồng.