Gia đình em Nguyễn Đức Ngà gửi lời cầu cứu tới Bộ trưởng Bộ Công an

Đạt điểm cao, được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh nhưng em Nguyễn Đức Ngà (xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ không được nhập học vào Học viện cảnh sát nhân dân dù đã có giấy báo. Nguyên do khi thẩm tra lý lịch của em Ngà, Công an huyện Nam Đàn phát hiện cách đây hơn 20 năm bố em Ngà đã từng bị kết án 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.