Gia đình cậu bé bị bỏng điện nghẹn ngào nói lời cảm ơn bạn đọc

Ngày 22/10, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao biển biểu trưng số tiền 267.372.916 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình cậu bé Đinh Lực.
