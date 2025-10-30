Video
Gia chủ dùng xe kéo chở khách vào dự tiệc cưới vì đường ngập

Con ngõ dẫn vào nhà tổ chức tiệc cưới ở Hà Tĩnh bị ngập quá đầu gối do mưa lớn. Để khách không bị ướt, gia chủ bố trí người dùng xe kéo 2 bánh chở khách vào dự tiệc.
